Idee voor uitbreiding metrolijnen Rotterdam valt niet overal goed

lezersbrievenDe oproep van de Jonge Democraten Rotterdam om het metronetwerk in de stad te vergroten en daarnaast een hogere frequentie van metrostellen op de lijnen te realiseren, doet veel lezers in de pen klimmen. Niet iedereen is even positief over het plan.

Metro Rotterdam (1)

Ik lees in het AD dat de Jonge Democraten Rotterdam een metro naar de Hoeksche Waard zouden willen aanleggen. Althans; dat willen ze laten onderzoeken. Zonde van het geld, want dat is helemaal niet nodig. We kunnen prima in Rotterdam komen met het huidige ov, de fiets, de scooter of de auto. Bovendien; ik wil geen Hoeksche Waard met een Oud-Beijerland zoals Spijkenisse. Ik wil het (dorpse) karakter van de dorpen niet kwijtraken om ‘Rotterdam te verduurzamen’. Wat Rotterdam wil met de metro, moet Rotterdam dan maar doen Als het maar niet ten koste gaat van mijn Hoeksche Waard, waar het, met name op zondag, heerlijk rustig is.

Kees van Pelt

Oud-Beijerland

Metro Rotterdam (2)

Prima idee om de metro te voorzien van een ringlijn. Vergeet ook de zuidwestkant niet mee te nemen. Een ringlijn vanaf Spijkenisse via Zuidland, Hellevoetsluis, Rockanje, Oostvoorne en Brielle naar Rozenburg geeft dan de mogelijkheid om beide ringlijnen te verbinden. De A15 wordt dan ontlast en dat voorkomt veel fileleed.

Wim Post

Schiedam

Metro Rotterdam (3)

In 2017 begon de aanleg van de metrolijn die tot aan het strand zou rijden. Het is inmiddels 2023 en de metro rijdt nog steeds niet zo ver door. Metrostation Haven is al maanden geleden naar 500 meter verderop verplaatst. Mindervaliden en ouderen moeten een heel eind lopen. Af en toe rijdt daar een golfkarretje. Het nieuwe metrostation ligt daar, maar niemand weet waarom mensen nog steeds naar het tochtige, veel te ver gelegen (tijdelijke) station moeten lopen. U begrijpt dat we het zat zijn in Hoek van Holland.

Franny Boers

Hoek van Holland

Metro Rotterdam (4)

Het opiniestuk van de Jonge Democraten Rotterdam in het AD, uitbreiding van het metronetwerk, is interessant en goed onderbouwd. De laatste vier jaar is er uitgebreid gestudeerd op een nieuwe oeververbinding in Rotterdam en de uitbreiding van het openbaar vervoer tussen Zuidplein en Kralingse Zoom via Feyenoord City. Ondanks dat uit alle studies naar voren kwam dat een metro de betere oplossing was, koos Rotterdam voor een brug met een tram. Een dramatisch besluit. Als was gekozen voor een metro, dan zou daarmee het eerste deel van de voorgestelde ringlijn zijn gerealiseerd en was de eerste stap in de broodnodige uitbreiding van de metro gezet.

Is dit nog recht te breien? Ja. Later dit jaar besluit de gemeente over de gedeeltelijke herziening van de Omgevingsvisie Rotterdam, met onder andere een voorkeur voor een oeververbinding en ov-verbinding. De optie voor een tunnel-met-metro kan open worden gehouden. Als de planstudie voor de oeververbinding over anderhalf jaar is afgerond, kan dan alsnog worden besloten te kiezen voor een tunnel met metro. Daarmee doen alle betrokken partijen recht aan hetgeen ze de kiezer hebben beloofd.

J. van der Want

Rotterdam

Heinenoordtunnel dicht

Dat belooft wat! Liften en roltrappen van de Heinenoord-fietstunnel zijn al jarenlang – zoals reguliere gebruikers weten – met de regelmaat van een klok in storing. Tegelijkertijd adviseert Rijkswaterstaat inwoners van de Hoeksche Waard gedurende de werkzaamheden aan de tunnel de auto te laten staan en voor de fiets(tunnel) te kiezen. Tijdens de eerste weekeindafsluiting dus braaf de fiets gepakt. En ja hoor! Van de zes roltrappen zijn er twee in bedrijf. De liften doen het aanzienlijk beter: de helft van de twee liften komt in beweging. Ik hoop van harte dat Rijkswaterstaat óók onderhoud pleegt aan de installaties van de fietstunnel!

Wouter Koenderman

Mijnsheerenland

