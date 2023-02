Iconische Ferro Gashouder wordt decor voor muziekfestival: eerste stap naar grotere plannen

Louis Hollaar is kampioen omgaan met tegenslag: hoe schaatser altijd weer knop weet om te zetten

Louis Hollaar (24) is specialist op de 1500 meter én inmiddels ook in het omgaan met tegenslag. Op de NK afstanden kreeg de schaatser door een ‘schots en scheve’ rug de zoveelste mentale tik te verwerken. Een week later reed hij zich als beste op de 1500 meter terug naar de A-groep van de wereldbeker. Verhaal over altijd weer de knop weten om te zetten.