Huwelijk Paul Elstak ten einde: ‘We zitten al paar maanden in scheidingsprocedure’

Drukte bij de energiever­ge­lij­kings­si­tes: vast contract afsluiten of toch nog even wachten?

Drukte bij de energievergelijkingssites. Vandaag is de laatste dag dat je onder gunstige voorwaarden een vast contract kunt afsluiten. Vanaf morgen geldt de hogere opzegboete. Twee experts geven advies wat nu verstandig is om te doen: nog even wachten of toch een contract afsluiten?