Huurwoningen Nissewaard staan lang leeg: ‘Belang’ wil opheldering

Brasschaat/Maasmechelen Limburgers van 18 en 17 jaar opgepakt voor aanslag met vuurwerk­bom in Antwerps drugsmili­eu

Vier jonge Limburgers zijn vanmorgen gearresteerd op verdenking van een aanslag met een vuurwerkbom op de Bredabaan in Brasschaat. Twee 18-jarigen zijn aangehouden, twee 17-jarige verdachten zijn voorgeleid bij de jeugdrechter in Limburg. De aanslag is gelinkt aan het drugsmilieu. De aanslag in Brasschaat is waarschijnlijk gelinkt aan eerdere aanslagen in Maasmechelen.

25 januari