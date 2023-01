Huurprijzen in Rotterdam stijgen, terwijl aanbod afneemt

In Rotterdam, net als in de vier andere grote steden in Nederland, steeg de gemiddelde vierkantemeterprijs van woningen in de vrije sector. Ook het aanbod van huurhuizen in Rotterdam neemt snel af. Dat staat haaks op het landelijke beeld. Daarin zijn de huurprijzen in het laatste kwartaal van vorig jaar juist gedaald vergeleken met een jaar eerder.

In het centrum van Rotterdam steeg de gemiddelde vierkantemeterprijs met 4,6 procent vergeleken met een jaar eerder. Huurprijzen stegen vergeleken met vorig jaar ook in de wijken Prins-Alexander (+5,2%), Delfshaven (+6,2%), Feijenoord (+4,6%), Charlois (+5,2%), IJsselmonde (+3,5%) en Hillegersberg-Schiebroek (+1,7%). In Kralingen-Crooswijk (-0,4%) en Rotterdam Noord (-2%) daalden de huurprijzen in de vrije sector.

Aanbod huizen neemt af

Daarnaast neemt het huuraanbod in grote steden als Amsterdam en Rotterdam in snel tempo af. Volgens Pararius-directeur Jasper de Groot heeft dat te maken met het feit dat veel particuliere verhuurders zich genoodzaakt voelen om hun huurwoning(en) te verkopen, omdat verhuren straks niet meer rendabel is. Tegelijkertijd neemt de vraag alleen maar toe. ,,Dit maakt dat de prijzen op stedelijk niveau flink stijgen.”

Landelijk gezien zijn de huurprijzen in de vrije sector in het laatste kwartaal van 2022 licht gedaald vergeleken met een jaar eerder. Nieuwe huurders betaalden in het afgelopen kwartaal gemiddeld 16,59 euro per vierkante meter. Een jaar eerder was dit 16,78 euro per vierkante meter. De daling van de huurprijzen komt neer op 1,1 procent op jaarbasis, meldt huurwoningplatform Pararius op basis van het huuraanbod op de site.

Sinds begin 2022 stijgen de huurprijzen op jaarbasis steeds minder hard. Het afgelopen kwartaal lagen de prijzen voor het eerst sinds ruim een jaar tijd, lager dan een jaar eerder.

