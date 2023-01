Hulpdiensten twee keer uitgerukt voor drenkeling: traumahelikopter beide keren opgeroepen

Dordts ziekenhuis ziet piek in aantal ernstig zieke patiënten door streptokok­ken

Het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht ziet een piek in het aantal patiënten met een zogeheten groep A-streptokokkenbacterie, ook wel bekend als de vleesetende bacterie. Een infectie kan ernstige gevolgen hebben en dus is alertheid geboden.

20 januari