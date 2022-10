Huh, waar is Jip? Op het tunneltje bij de Heinenoordtunnel prijken nu twee Jannekes

Vincent woont in ‘kerkje’ en exposeert er (zijn) kunst: ‘Kunstenaar? Nou, dat noem ik mezelf nooit hoor’

Ooit predikte de dominee er hel en verdoemenis vanaf de kansel. Én hoop, want de Nederduits Gereformeerde Kerk in Oud-Beijerland was voor de deemoedige gelovigen ook de poort naar de hemel. Later struinden er koopjesjagers en verzamelaars op zoek naar een aanvulling van hun rariteitenkabinet. Nu belijdt kunstenaar Vincent in het kerkje er zijn ‘eigen’ geloof. Het huis van het Woord is het huis van het Beeld geworden.

29 september