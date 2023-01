Horeca in Rotterdam-Oosterflank is er beroerd aan toe: ‘Er is hier straks niks meer te beleven’

Deze histori­sche Rotterdam­se politieau­to is nu terug als miniatuur­ver­sie

De Chevrolet C10 was verreweg de stoerste dienstwagen die de Rotterdamse politie ooit tot haar beschikking heeft gehad. Tot verdriet van velen nam het politiekorps echter in 1984 afscheid van de Amerikaanse wagens. Maar Modelcars Rotterdam en twee gepensioneerde medewerkers van de Politie Rotterdam, Bram Verhoeff en Jose Michels, hebben bijna veertig jaar later de auto opnieuw tot leven geroepen. In miniatuurversie!

