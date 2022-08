Hoop op doorstart bekende bandengroothandel slinkt, huur van bedrijfspand stopgezet

Directeur Peter-Alexander van ‘t Hof van TTI Tyre Trading, waarvan de geschiedenis teruggaat tot in 1924, zei eerder nog te hopen op een doorstart. De rechtbank in Rotterdam sprak in juni het faillissement uit over het bekende bedrijf. Van 't Hof vertelde toen tegenover deze krant te zijn meegesleurd in de sores van een zogeheten stille aandeelhouder, iemand die investeert in een bedrijf zonder zich met de dagelijkse gang van zaken te bemoeien. ,,Hij is de controle over zijn bedrijven kwijt aan zijn neef en zit middenin een familieruzie. Daardoor is TTI meegetrokken in het faillissement”, klonk het toen.