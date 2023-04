Honderden Feyenoordfans verwacht in Rome: dranghekken bij fonteinen en toezicht bij trekpleisters

Markant persoon in onderwijs­we­reld neemt afscheid: ‘In Amsterdam bleek ik allerlei codes te overtreden’

Ron Bormans (65) heeft zijn afscheid aangekondigd en dat is groot nieuws in onderwijsland, want de bestuursvoorzitter van de Hogeschool Rotterdam is een markante persoonlijkheid. Niet in het minst omdat hij discussies aanzwengelt. Een interview aan de hand van opmerkelijke uitspraken van hem door de jaren heen.