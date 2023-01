Hond Fifi voelt precies aan wanneer Ziya thuiskomt van zijn werk: ‘De deur gaat open en ze rent op me af’

Buurtpro­test heeft succes: er komt geen extra parkeer­plek in ‘s-Gravendeel­se straat

Het verzet van de bewoners van het Rozenerf in ‘s-Gravendeel tegen de komst van een extra parkeerplek in hun straat is niet voor niets geweest. De parkeerplaats komt er niet en het aantal bomen in de straat blijft ook nog eens op peil.

