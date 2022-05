Hoeksche Waardse jongeren mogen dan meer drinken dan gemiddeld, ze voelen zich ook gelukkiger

Weggelopen of gedumpt? Alles wijst er op dat het baasje van Wodan van hem af wilde

Is hij weggelopen of gedumpt? Die vraag houdt Klaaswaal bezig sinds op 11 mei aan de Botweg een hondje moederziel alleen werd gevonden. Alles wijst er op dat de viervoeter bewust is achtergelaten: zijn baasje plaatste namelijk enkele dagen voordat het dier op straat werd aangetroffen een bericht op Facebook waarin hij een hond ter overname aanbood.

