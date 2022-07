Hoeksche Waarders hoeven niet zo nodig met hun buurtgenoten een maaltijd te delen

De Week van de Buurttafel is een initiatief van Nextdoor, een sociaal medium voor buurtbewoners. Van Rotterdam tot Venlo en van Sneek tot Maastricht: in totaal deelden de afgelopen week zo’n 8000 buurtgenoten in het hele land een maaltijd met elkaar. De organisatie had gehoopt dit jaar in een recordaantal gemeenten vertegenwoordigd te zijn met het eetfestijn, te meer omdat er op dit moment geen coronamaatregelen gelden die afstand bewaren voorschrijven.

Nextdoor is ontstaan in de Verenigde Staten in 2010. Inmiddels is daar meer dan 60 procent van alle buurten actief op de app. Nederland is het eerste land buiten de VS waar Nextdoor werd gelanceerd. Sindsdien hebben meer dan 6200 buurten de app in gebruik genomen, vooral in grote steden. Nextdoor, dat is genoteerd aan de Amerikaanse beurs, richt zich in tegenstelling tot andere buurtapps op meer dan alleen veiligheid.