Hoeksche Waard toont minister hoe het óók kan: ‘Boeren met aandacht voor natuur, stikstof en water’

‘Voortvarende regio’

Wethouder Paul Boogaard, binnen de Hoeksche Waard verantwoordelijk voor landbouw, liet weten blij te zijn met het bezoek van de minister. ,,Als agrarisch gebied proberen we boeren een goede toekomst te garanderen, waarbij we ook de koppeling maken met uitdagingen op gebied van klimaatadaptie, waterberging en biodiversiteit. Mooi dat zelfs vanuit het rijk aandacht is voor de innovatieve landbouw in ons gebied.’’

Maatwerk

Gedeputeerde Jeannette Baljeu informeerde de minister over hoe dit altijd weer maatwerk is, omdat ‘elk gebied zijn eigen uitdagingen kent’.

,,De Hoeksche Waard is bijvoorbeeld anders dan Voorne-Putten. En Goeree-Overflakkee is weer anders dan het Eiland van Dordt of IJsselmonde. Daarom werken we gebiedsspecifiek, waarbij we echt gebruik willen maken van de kennis en de partijen uit de gebieden. Met elkaar moeten we tot oplossingen komen.’’