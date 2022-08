Hoeksche Waard opent condoleanceregister voor slachtoffers truckdrama

Volgens burgemeester Aptroot van de gemeente Hoeksche Waard is het beter om te spreken over zeven overledenen . ,,Tot nu toe hebben we steeds gesproken over zes doden, onder wie één hoogzwangere vrouw. In overleg met de nabestaanden hebben we besloten het vanaf nu te hebben over zeven doden, onder wie één ongeboren kindje.’’ De slachtoffers vielen nadat een truck van een dijk afreed en middenin een barbecuefeest belandde. In het ziekenhuis ligt nog een persoon die ernstig gewond is.