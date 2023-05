Hoeksche Waard gaat nog meer Oekraïners opvangen in Strijen

Hoeksche Waard nog lang niet ‘Oekraïne­moe’: 114 vluchtelin­gen wonen nog altijd bij iemand thuis

Hoeksche Waard is nog lang niet Oekraïnemoe. Ruim een jaar na de door Rusland begonnen oorlog in het land wonen 114 Oekraïners bij een gastgezin in de gemeente. De eilanders doen daarmee niet onder voor inwoners van Dordrecht, waar de bereidwilligheid om te helpen ook groot is.