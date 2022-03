Hoeksche Waard doet onderzoek naar verkeer na klachten over toename aantal zware voertuigen

Vrachtver­keer blijft maar razen over de smalle dijkjes: ‘De gemeente verzaakt haar zorgplicht’

Ze mist de menselijke maat. Dát stoort haar het meest in de discussies over (vracht)verkeer en landbouwvoertuigen razend over smalle dijkjes. Judith Prins is geen luis in de politieke pels uit roeping, maar het irriteert haar al járen ‘hoe verkeersveiligheid en woongenot worden ondergesneeuwd door economische belangen’. ‘Maar ik blijf strijden. Ik geef niet op!’

3 februari