Hoeksche Vaart op zoek naar matrozen voor Expeditie Haringvliet

Rotterdam­se raad zet liever geen gemeente­geld in voor renovatie De Kuip: ‘Zaak van Feyenoord’

De opknapbeurt van stadion De Kuip, het onderkomen van landskampioen Feyenoord, is een zaak van de club en de eigenaar van het stadion. Een meerderheid van de Rotterdamse raad is niet bereid gemeentegeld in te zetten voor renovatie van het stadion, zo blijkt uit een rondgang van het ANP.