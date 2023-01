Hoe nu verder met het vuurwerkverbod? ‘Je treft de mensen die gewoon keurig een pijl willen afsteken’

Speciale muts voor goede doel: ‘Gemiddeld twee kinderen per Dordtse schoolklas leven in armoede’

In Dordrecht leven in verhouding tot het landelijke gemiddelde nóg meer kinderen in armoede. Het Nationaal Fonds Kinderhulp is daarom weer een actie gestart. Wie ook wat wil bijdragen, kan dat doen door een speciale muts te kopen bij het VVV-kantoor aan de Spuiboulevard, of door donateur te worden.

2 januari