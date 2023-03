Hoe lang moet Debby nog wachten op de autopont?

Grote verkeers­con­tro­le in Spijkenis­se: 2 aanhoudin­gen en ruim 24.000 euro geïnd

De politie Nissewaard heeft vrijdag een grote verkeerscontrole gehouden op de parkeerplaats bij Levende Steen in Spijkenisse. De controle resulteerde in drie aanhoudingen, drie in beslag genomen voertuigen en 27 procesverbalen. Ook werd er 24.398 euro geïnd door de Rijksbelastingdienst