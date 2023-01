Hoe een uil met verdraaide nek tóch opknapte: met acupunctuur, fysio- en lasertherapie

Zuidplein is verbouwd: een stuk lichter en ruimer, maar het winkelaan­bod mag beter

Strakke puien, hoge plafonds en licht. Veel licht. Wie een tijdje niet op Zuidplein is geweest, zal verrast zijn. Het 50 jaar oude overdekte winkelcentrum in Rotterdam-Zuid is vernieuwd en uitgebreid. Het publiek reageert positief, maar heeft ook wat te mopperen: het winkelaanbod mag diverser en de entrees mogen netter.

