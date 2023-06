Hoe de wedstrijdpaarden van CHIO Rotterdam het hoofd koel houden

Al 250 keer Sparta Legends voor Hans Hazebroek: ‘Zo ontzettend leuk, blijf het doen zolang het gaat’

De Sparta Legends en SSS Legends speelden deze week in Klaaswaal een afscheidswedstrijd ter ere van Henk Dirven, die recent een punt zette achter zijn trainersloopbaan. Ook voor Hans Hazebroek (78) was het een bijzondere wedstrijd. De oud-speler van Sparta, SVV en Xerxes was voor de 250ste keer betrokken bij het Spartaanse gelegenheidsteam.