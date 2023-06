Hittegolf in Hoek van Holland uitzonderlijk vroeg in het jaar

indebuurt.nl Er komt een rooftopbar met restaurant op het dak van het Groot Handelsge­bouw

Ben je, sinds de sluiting van The Suicide Club, aan het wachten op een nieuwe horecazaak op het dak van het Groot Handelsgebouw (GHG)? Dan gaan we je heel gelukkig maken. Eind juni opent The Rooftop, een kleurrijke hotspot met bar, restaurant, spellen en meer.