Historische strafzaak draait om scharrel van Lotus: ‘Besef als man dat je in de bak kan belanden’

CONDOOMZAAKIneens sprak het hele land over wat zíj in bed had meegemaakt. Dinsdag hoort Lotus (29) of haar scharrel de eerste Nederlander wordt die de cel in moet voor het stiekem afdoen van zijn condoom. Ze hoopt het van harte.