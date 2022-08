Historicus ontdekt onthullend pamflet over gelynchte broers De Witt: ‘Dit is heel bijzonder’

Arjan Nobel wist meteen dat hij iets bijzonders had ontdekt. Een pamflet uit een relatief klein dorp als Oud-Beijerland is al uniek, weet de historicus en docent publieksgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Zeker als het blaadje gedateerd is op 14 augustus 1672, daags voordat de gebroeders De Witt op gewelddadige wijze werden vermoord. En dan worden Cornelis de Witt, lokaal bestuurder, en zijn broer Johan, dan de machtigste man in het land, ook nog samen in dichtvorm beschimpt. ,,Toen ik dit zag, dacht ik: wauw, in de Nederlandse geschiedenisboeken is dit pamflet en de relatie met de Hoeksche Waard totaal onopgemerkt gebleven.’’