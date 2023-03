Hier scoor je altijd: 10 x lekker uit eten rond de Kuip

indebuurt.nlNaar een wedstrijd van Feyenoord of een film pakken in Pathé De Kuip? Dan wil je daarvoor of daarna natuurlijk lekker eten. De tijd dat je hier was aangewezen op een enkele vette hap is allang voorbij.

Het Cor Kieboomplein zit vol toffe restaurants. Van Aziatisch tot Afghaans, maar ook burgers en sushi. Wij tippen tien plekken. Wil je alles zien? Check dan dit artikel.

Kampong Kita

Bij het Maleisische restaurant Kampong Kita kun je zowel van de kaart als van het buffet eten. Dit laatste is volgens het all-you-can-eat-principe. Je betaalt een vast bedrag en daarvan mag je jouw bord volscheppen tot je genoeg hebt. Op de kaart staan bekende gerechten als nasi en bami, maar ook de Maleisische noedelsoep Laksa en het traditionele gerecht roti canai.

Oniku

Sushi en Japanse barbecue: dat is wat je bij Oniku kunt verwachten. Je eet wat sashimi, nigiri en maki. Ondertussen grill je stukjes vlees, vis of groenten op de grillplaat in het midden van de tafel. Er is een afzuigsysteem ingebouwd, dus je hoeft je geen zorgen te maken over stinkende kleren in de bioscoopzaal.

Saigon King

Even een snelle hap voordat de Feyenoord-wedstrijd begint? Ga dan naar Saigon King voor een bahn mi (Vietnamees broodje) of verse spring roll. Ze zijn er met vlees, vis of in vega-variant. Daar drink je een lekkere bubble tea bij. Kies je eigen smaak en topping en je maaltijd is compleet.

Restaurant Helai

Aan de Maas zit het Afghaanse restaurant Helai. Als je binnenkomt, stap je in een oosters sprookje. Het interieur van deze zaak is helemaal in stijl. Verwacht kroonluchters en een hele grote bloesemboom (ja, binnen!). Op de kaart staan traditionele Afghaanse gerechten, zoals gevulde pasteitjes (sambosa’s) of oma’s groentesoep (ash). Ook kun je voor een kebab platter of uitgebreide rijsttafel kiezen. Laat je verrassen!

Ortam BBQ

Ortam is een barbecue-restaurant met twee vestigingen in Rotterdam. Eén in de Rijnhaven en één bij De Kuip. Het all-you-can-eat-menu is klein en overzichtelijk. Je kunt kiezen voor een aantal voor- en bijgerechten. Daarnaast zijn de hoofdgerechten een plateau met vlees, vis of groenten. Om zelf te barbecueën dus.

Wil je liever van de kaart eten? Dan zit je bij vestiging De Kuip goed. Hier vind je namelijk op de eerste etage de ‘exclusive dining’. Daar serveren ze van alles: van oesters, coquilles en côte de boeuf tot gepofte aubergine of gegrilde bloemkoolroosjes.

Malakka

Restaurant Malakka zit op een mooie locatie aan de Maas. In dit Chinees-Indische restaurant kun je genieten van een all-you-can-eat-buffet. De drankjes zitten zelfs bij de prijs inbegrepen. Kies je liever van het menu? Ook dat is mogelijk. Van wok bowls tot nasi, bami en zelfs Surinaamse broodjes: je vindt het hier allemaal.

Atoll

Bij Atoll denk je waarschijnlijk aan bowlen. Maar wist je dat je hier ook kunt eten? Het aanbod aan bittergarnituur is énorm: twee pagina’s van het menu. Daarnaast komen er salades, pizza’s en burgers uit de keuken. Zo krijg je vanzelf weer energie om een spelletje te doen. Er zijn pooltafels, bowlingbanen en air hockey-machines. Vermaak verzekerd!

Jules Boules Bites Bar

Bij Jules Boules Bites Bar speel je een lekker potje jeu de boules, terwijl je aan een cocktail lurkt. Qua eten kun je kiezen uit een enorm aanbod aan borrelplanken en bites om te delen. Liever een volwaardige maaltijd? Dat is ook mogelijk. Zowel voor lunch als diner is er een uitgebreide keuze.

Hollywood Café en Event Center

Fan van Friends? Dan wil je even naar het Hollywood Café en Event Center. Daar kun je namelijk een kop koffie drinken in Central Perk, het café uit de bekende tv-serie. Ook in de sportbar zit je goed voor een hapje of een drankje. Denk Amerikaans en je vindt het op het menu. Hotdogs, burgers, Philly Cheesesteak, loaded fries en nog veel meer. Zin in zoet? Neem dan een wacky waffle, of XL ijs-coupe.

De IJscontainer

Warme dag of zin in een lekker toetje? Recht tegenover Bram Ladage (ook aanwezig op het plein) staat De IJscontainer. Zoals de naam al doet vermoeden, dit is een oude zeecontainer waar je schepijs kunt kopen. De vitrine ligt vol met lekkere smaken. Van sorbetijs zoals citroen, aardbei of mango tot volle smaken zoals Oreo of stroopwafels. Doe maar vier bollen!

