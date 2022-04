Hier kwam de herrie vandaan die zondagochtend een deel van de Hoeksche Waard wakker hield

Biblio­theek Hoeksche Waard krijgt 20.000 euro van Oranje Fonds voor inrichten ‘makerslab’

Het Oranje Fonds heeft de Bibliotheek Hoeksche Waard verrast met 20.000 euro. Van dat geld kan de bibliotheek in haar nieuwe onderkomen in het Oude Raadhuis in Oud-Beijerland het Hoeksch MaakLokaal inrichten. Dat is een plek waar iedereen kan uitproberen hoe het is om te werken met nieuwe technische snufjes op het gebied van robotica, 3D-printen en lasersnijden.

