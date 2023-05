Hier kunnen jongeren een gratis hpv-prik halen

‘Lonely Planet’ voor de Hoeksche Waard toont locals de recreatie­ve juweeltjes van het eiland

Voor wie zich een beetje opgesloten voelt op het eiland sinds de afsluiting van de Heinenoordtunnel, is daar het recreatiemagazine ‘Natuurlijk. Hoeksche Waard’. Gratis af te halen bij verschillende verspreidpunten met daarin tips over wat er zoal te doen is in alle dorpen, buurtschappen en daarbuiten. Een soort ‘Lonely Planet’ voor de polder dus.