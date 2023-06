Hier kun je tussen de schepen en havenkranen padellen: ‘Er lagen heel wat ballen in het water’

Binnenkijken Ilse woont in een maisonnet­te in Spijkenis­se: ‘Van mijn interieur word ik vrolijk!’

Ilse van Enkhuijzen verhuisde vanuit een appartement in hartje Rotterdam naar een jaren 80-woning in Spijkenisse. ‘Het leven moet je zélf opleuken, dat zie je terug in mijn huis.’