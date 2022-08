Hier is kerst al begonnen: ‘Geen ijskoude limo, maar warme chocolademelk met slagroom’

ik zeg je Max (17) geniet van de rust in de Hoeksche Waard: ‘Het is heerlijk, je hoort zelden sirenes’

Waar hun opa en oma spreken over Rotjeknor, hebben zij het over Roffa. Zijn volwassenen druk met huisje-boompje-beestje, zij hebben andere dingen aan hun hoofd. Ze zijn 17, bijna volwassen, wonen in of rond Rotterdam en doen hun verhaal. Max Collignon geniet van de rust in de Hoeksche Waard, maar ziet met eigen ogen de klimaatsverandering. „Vroeger was het gras groen, nu zie je het al voor de zomer bruiner worden.”

17 augustus