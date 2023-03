Hier ga je als een echte royal op de foto met je hond

Hoe het bezoek van Beatrix aan het Afrikaan­der­plein eindigde in chaos: ‘Mensen klimmen over de hekken’

De koning begint Koningsdag 2023 op het Afrikaanderplein in Rotterdam-Zuid. In 1992 deed koningin Beatrix dat ook al. Het eindigde in een prettige chaos. ‘Daar zit ze, de koningin tussen haar losgeslagen volk!’