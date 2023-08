Het verhaal achter de razende reporter: hoe Sebastiaan Timmerman zijn droom volgde

indebuurt.nl Film kijken terwijl je op het water drijft: Rotterdam krijgt een floating cinema

Herinner je de filmvertoning van Jaws op de Kralingse Plas nog? Goed nieuws! We krijgen weer een drijvende buitenbioscoop in Rotterdam. Op zaterdag 9 september kun je namelijk vanaf een bootje in de Wijnhaven naar The Shape of Water kijken.