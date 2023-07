Het ultieme vakantiegevoel en eindeloze dagen vol waterplezier: hier vierde Zuid vroeger de zomer

Ruim 1100 bezwaren tegen 'gehaktmo­len’ op Rozenburg­se Landtong

In Rozenburg zijn ruim 1100 handtekeningen verzameld tegen de komst van een windmolen op de Landtong van Rozenburg. Het verzet is gebundeld in een zienswijze van de Stichting Leve de Landtong, die daarmee de bouw van de 234 meter hoge energiereus in het Rotterdamse havendorp wil voorkomen. De termijn om bezwaar te maken tegen de plannen sluit maandag.