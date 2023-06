Het rommelt bij Willem de Kooning Academie: ‘Studenten gedupeerd, dan moet je iets doen’

Gedumpt konijn levert politica Tania een huisdier én nieuwe missie op: ‘Tam zijn ze vogelvrij in de natuur’

‘Ik ga op vakantie en neem mee... In ieder geval niet dat stomme konijn.’ Wat er door het hoofd van de persoon is gegaan die even voor Pinksteren een dwergkonijn met hok en al in het bos dumpte, Tania Heimans - die het hummeltje ontdekte - weet het niet. Zeker is dat ze er sinds de vondst een huisdier én nieuwe missie bij heeft.