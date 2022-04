Het monumentale Knipscheer-orgel in Strijen klinkt weer als vanouds

Graantrans­port zet de klok even terug in Putters­hoek: ‘We hadden het niet beter kunnen treffen met dit weer’

Twee totaal verschillende tijdsbeelden smelten samen in de ochtenduren van paasmaandag in Puttershoek, waar de klok even flink wordt teruggezet. Een boerenkar, voortgedreven door paardenkracht en bestuurd en begeleid door in authentieke kleding gestoken ‘vervoerders’, baant zich een weg richting de haven voor een bijzonder transport: het vervoeren van graan naar twee molens verderop in de Hoeksche Waard.

19 april