Het moest een ritje worden zoals ze al zo vaak reden, maar het eindigde in een dodelijk drama

Bewoners Blaaks­edijk zijn het spuugzat: ‘Direct maximum­snel­heid van 30 kilometer per uur invoeren’

Het voormalige schooltje De Blaak is door Jeroen de Waaij omgetoverd in een huis waar hij elke dag woongenot ervaart. Het staat wat verder van de Blaaksedijk, zodat de overlast van het voorbijrazende verkeer ver weg is, maar met twee kinderen in huize De Waaij houdt het gezinshoofd elke dag zijn hart vast wanneer zij ‘de dijk nemen’.

13 december