Het is te hopen dat bij een nieuwe ramp de notulen al zijn vergaan voordat de hulptroepen arriveren

Nog geen week na de indrukwekkende watersnoodherdenkingen zijn de zwart-witbeelden van toen veranderd in de realiteit van nu; op verschillende plaatsen in de stad staan de hulpgoederen opgestapeld, klaar voor het transport naar Turkije.

Juist de verhalen van de slachtoffers van de overstromingsramp in 1953 doen beseffen hoe belangrijk die hulp uit alle hoeken van de wereld is. Amerikaanse, Belgische, Franse en Britse militairen hielpen zeventig jaar geleden bij het reddingswerk, net als Italiaanse brandweerkorpsen en ambulances uit Oostenrijk. Noorwegen, Zweden en Hongarije stuurden complete prefabhuizen voor de daklozen, Duitsland levensmiddelen, India jutezakken, Zwitserland sokken, het Vaticaan sinaasappelen, Turkije dekens. De lijst is eindeloos. De betekenis van al die steun was niet alleen materieel, maar vooral moreel. De boodschap: de slachtoffers staan er niet alleen voor om hun leven weer op te bouwen uit de puinhopen.

We wanen ons veilig

Die wederopbouw is gelukt. We wanen ons veilig, ook al liggen veel woonwijken onder de zeespiegel. De rest van de wereld verbaast zich daarover, maar hier herinneren alleen de verhalen van de ooggetuigen van toen ons nog aan de kwetsbaarheid van het wonen in een potentieel rampgebied.

Quote Het is voor die gemeenten te hopen dat bij een nieuwe overstro­ming de notulen van die vergaderin­gen al zijn vergaan voordat de hulptroe­pen arriveren

Zich onaantastbaar wanend achter hoge dijken discussiëren gemeenten of ze wel of geen hulp moeten geven aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkije. Of ze zijn er al uit dat ze niks doen, omdat het ‘hun kerntaak niet is’. Niet eens een ‘Wat kan ik betekenen?’, maar ‘Wij gaan daar niet over, u moet bij een ander loket zijn’. Het is voor die gemeenten te hopen dat bij een nieuwe overstroming de notulen van die vergaderingen al zijn vergaan voordat de hulptroepen arriveren.

Daarom is het goed dat gemeenten als Rotterdam, Schiedam, Maassluis en Capelle aan den IJssel wel de portemonnee hebben getrokken. Het is inderdaad formeel hun taak niet en het bedrag dat zij schenken is een druppel op de gloeiende plaat, maar het steungebaar is zoveel meer waard dan in geld is uit te drukken.

Praat mee.

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen respectvolle reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een gesprek willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.