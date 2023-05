Het is hommeles bij de grootste apothekersketen van Nederland

Dierentuin dacht dat de gier wel zou terugkeren, maar na een vlucht door Brabant is-ie nu spoorloos

Waar is de gier die vorige maand uit Diergaarde Blijdorp ontsnapte? De vogel is sinds eind april voor het laatst gezien in Sint-Oedenrode, maar is sindsdien spoorloos. De kans dat de gier uit eigen beweging terugkeert naar Rotterdam, wordt door de dierentuin steeds kleiner ingeschat. ,,Hij heeft twee ringen: één met het opschrift ‘Blijdorp Zoo’. Dat is waar ze thuishoort.”