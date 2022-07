Het is dik 30 graden, maar in Strijen zijn de voorbereidingen voor Halloween al aan de gang

Terwijl de mussen van het dak vallen, zijn ze in Strijen al volop in de weer met de voorbereidingen voor het najaarsfeest Halloween. De organisatie achter Halloween Strijen heeft de vergunning voor de 2022-editie van Halloween Strijen op zak en ook de datum voor Spooktocht Strijen staat al vast.

Het eerste Halloweenfeest in het dorp wordt gehouden op zaterdag 29 oktober in de wijk Noord. Kinderen kunnen die dag van 18.30 tot 21.00 uur tijdens Halloween Strijen verkleed langs de deuren om bij bewoners om snoep te vragen. Tot nu toe hebben zeven huishoudens toegezegd kinderen iets toe te stoppen als ze aanbellen. Het aantal deelnemertjes staat al op bijna vijftig, maar de verwachting is dat dit nog oploopt omdat de flyers en posters voor het evenement nog moeten worden verspreid.

Een week later, op 5 november, wordt in de bossen rond het dorp de Strijense Spooktocht gehouden. Het festijn, waarbij Halloweenliefhebbers langs enge plekken in een bos lopen, eindigde eerder dit jaar in een verkiezing van 's lands griezeligste evenementen op de vijfde plek.

Halloween is een mix van tradities van Ierse en Keltische oorsprong. Voor de Kelten was 31 oktober een oogstfestijn, de oogst was binnen en het nieuwe jaar begon. De Kelten geloofden dat op deze dag de geesten van doden terugkeerden.

