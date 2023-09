Het huis van Han is onberispelijk en hij trekt ook de wijk in om afval en onkruid op te ruimen

UPDATE/MET VIDEO Appartemen­ten ontruimd door brand op elfde etage wooncom­plex: man (28) aangehou­den voor brandstich­ting

De brandweer was vrijdagavond druk met een brand op de elfde etage van een wooncomplex aan de M.H. Trompweg in Dordrecht. Daarbij kwam zoveel rook vrij dat enkele tientallen bewoners van de bovenste drie verdiepingen uit voorzorg hun woning moesten verlaten. De politie hield later een 28-jarige man uit Dordrecht aan. Hij wordt verdacht van brandstichting.