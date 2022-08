Het blijft schommelen op de huizenmarkt in de Hoeksche Waard: woningprijs jojoot op en neer

Potentiële huizenkopers in de gemeente Hoeksche Waard weten niet meer waar ze aan toe zijn. Leek het er in de winter nog op dat de prijzen afvlakten; in het voorjaar was er alweer sprake van herstel. Dat is inmiddels ook achterhaald.

Dat valt op te maken uit een analyse van de kadastercijfers door financieel databureau Ortec Finance. In juni gingen woningen in de Hoeksche Waard voor 0,63 procent minder van de hand dan een maand eerder. Een koper was zodoende voor een huis dik 2500 euro minder kwijt dan in mei, uitgaande van de gemiddelde woningprijs van 430.000 euro. Een schril contrast met dit voorjaar, toen de regionale woningmarkt het ‘winterdipje’ te boven leek en de prijs van een huis in de Hoeksche Waard weer een stijgende lijn liet zien.

Feit blijft dat de economische zorgen, die eerder al de aandelenbeurzen en de cryptohandel raakten, nu ook de woningmarkt hebben bereikt. Kopers zijn terughoudender en verkopers zetten vooruitlopend op een mogelijke crash nog snel een tekoopbord in de tuin, waardoor het aanbod voor het eerst in jaren toe- in plaats van afneemt. Op woningsite Funda staan momenteel 423 woningen in de Hoeksche Waard te koop, ruim honderd meer dan een halfjaar terug.

Hypotheekadviesketen De Hypotheker constateerde eerder deze maand op basis van eigen cijfers over het aantal hypotheekaanvragen dat de woningmarkt in een impasse is geraakt. Vorige maand telde de keten ruim een kwart minder hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning dan een maand eerder. En vergeleken met een jaar terug ging het om een daling van bijna een derde. Het gemiddelde hypotheekbedrag nam daarbij op jaarbasis nog wel met bijna 5 procent toe.

