Het bizarre seizoen van Ricardo Moniz: van heldendaad tegen racisme tot ontslag in Hongarije

Rijkswater­staat: ‘Storingen Spijkenis­ser­brug na renovatie sneller opgelost’

Rijkswaterstaat verwacht storingen van de Spijkenisserbrug sneller te kunnen oplossen als de technische installaties zijn vervangen. Deze week is de aannemer geselecteerd die deze brug en de Brug over de Noord in Alblasserdam voor in totaal 31 miljoen euro renoveert.