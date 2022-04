Het azc in 's-Gravendeel blijft langer open, en dat is goed nieuws voor Arash (18)

Noodopvang in ’s-Gravendeel met halfjaar verlengd; Piershil in afwachting van Oekraïense vluchtelin­gen

De noodopvang van vluchtelingen op het terrein van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in ’s-Gravendeel eindigt op 15 december dit jaar. Op het terrein waar eerder een asielzoekerscentrum was, zouden gezinnen uit Afghanistan, Syrië en Turkije in eerste instantie tot 15 juni verblijven.

23 maart