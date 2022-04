Herenboerderij in Hoeksche Waard stap dichterbij

De start van een herenboerderij in de Hoeksche Waard is een stap dichterbij gekomen. Het bestuur van coöperatie Herenboeren Hoeksche Waard heeft een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met de stichting Herenboeren Nederland.

,,Na de lancering van de plannen vorig jaar is dit een prachtige vervolgstap’’, schetst Jeroen Eijeriks, penningmeester van Herenboeren Hoeksche Waard, die vanaf het begin bij de plannen betrokken is geweest. Hij maakt deel uit van een vijfkoppig bestuur, dat verder bestaat uit Mark de Leeuw (voorzitter), Han Krijgsman (secretaris), Rosa Hilling en Daan Blinde (beiden algemeen bestuurslid). ,,Enkele initiatiefnemers vanaf het begin hebben een stap teruggedaan. Daar zijn nieuwe mensen voor in de plaats gekomen die de kar wilden trekken.’’

Quote Nu deze stap is gezet, is het voor ons zaak om voldoende mensen in de Hoeksche Waard te vinden Jeroen Eijeriks, Penningmeester van Herenboeren Hoeksche Waard

De ceremonie

De ondertekening vond plaats in de Koningshoeve in Klaaswaal, waarbij ook één van de oprichters van Herenboeren Nederland, Harry Wesseling, aanwezig was. De ceremoniële handeling liep bijna parallel met de lancering van de website www.hoekschewaard.herenboeren.nl, waar het herenboerderij-project nader staat beschreven. In een herenboerderij participeren zo’n tweehonderd huishoudens (herenboeren) die met elkaar bepalen wat zij willen verbouwen. De herenboeren stellen een boer aan, die de boerderij draaiende houdt en zorgt voor dieren en gewassen. Duurzaamheid is daarbij een belangrijk beginsel.

,,Nu deze stap is gezet, is het voor ons zaak om voldoende mensen in de Hoeksche Waard te vinden die zich ook willen aansluiten bij de coöperatie en die in de herenboerderij willen investeren’’, geeft Eijeriks aan. ,,Wij denken dat die interesse er absoluut zal zijn. Daarnaast zijn we nog steeds naarstig op zoek naar een stuk grond van twintig hectare in de Hoeksche Waard waar we de herenboerderij zouden kunnen vestigen.’’

