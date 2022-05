Herdenking bij luchtoorlog-monument, met doedelzakspelers en QR-tegels

Drugspand mag na twee maanden alweer open ‘omdat er ook ombouwen voor kliko’s worden gemaakt’

De sluiting van een bedrijfspand in Oud-Beijerland, waar in februari nog een grote hoeveelheid drugs werd gevonden, is van korte duur geweest. De burgemeester van Hoeksche Waard gooide het pand voor zes maanden op slot, maar dat was onterecht: in het pand worden ook ombouwen voor kliko’s gemaakt en die productie moet gewoon kunnen doorgaan volgens de rechter.

21 april