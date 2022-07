Heldhaftig optreden van Melissa en Nadanja redt meisje van verdrinkingsdood

,,Ik was met mijn drie kinderen op het strandje, hoorde plotseling geschreeuw en begreep meteen dat er iemand in nood was in het water’’, vertelt de uit Willemstad afkomstige Melissa Arends het verhaal van de redding. ,,Ik ben meteen het water ingesprongen, maar zag toen ik ter plaatse was niemand meer. Daarvoor was het te diep. Het meisje was bewusteloos geraakt en onder water beland. Ik dacht toen dat ik te laat was. Met hulp van andere mensen hebben we haar uit het water kunnen halen. Mijn vriendin Nadanja, die in Goudswaard woont en doktersassistente is, heeft ook hulp kunnen bieden. Zij was elders op het strandje en begreep dat er wel iets aan de hand moest zijn, want zij weet dat ik normaliter geen liefhebber van natuurwater ben en had mij met kleren en al in het water zien springen.’’