Heinenoordtunnel twee nachten dicht vanwege onderhoud

'Vertrouwen in politiek is flink gedaald'

9:27 De breuk van de raadsleden Maurice Pahladsingh en Eline Rood met hun partij D66 heeft het vertrouwen van de inwoners van de Hoeksche Waard in de lokale politiek geschaad. Dat zeggen andere fractievoorzitters, nadat het duo in de gemeenteraad een verklaring over het besluit had gegeven.