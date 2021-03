Heinenoordtunnel dicht na ongeluk, minstens één zwaargewonde

Co en Nel sluiten hun kringloop­win­kel voorgoed: ‘Met pijn in ons hart’

5 maart Tweedehandswinkel Lokaal 2 in Oud-Beijerland stopt per 1 april. Initiatiefnemers Co (76) en Nel (74) van Dongen gaan met pensioen. Door de coronacrisis verloopt hun afscheid anders dan gedacht. Opvolging is er niet. Dat is niet alleen jammer voor vaste klanten, maar ook voor zorgorganisaties waaraan de verkoopopbrengsten ten goede kwamen. ,,Met pijn in het hart.’’