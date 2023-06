Heidi en Yvonne overleefden pontdrama: ‘Je hoorde onder water de paniek’

met video Brandweer over reddingsac­tie na omslaan trekpont: ‘We zagen al snel mensen nat en in de wind op dijk lopen’

In natuurgebied Beningerslikken bij Zuidland is zaterdagochtend rond 9.30 uur een trekpontje omgeslagen. Op de pont bevonden zich zo'n 25 natuurvrijwilligers. Eén persoon is er slecht aan toe en per traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. ‘Dit is verschrikkelijk. Ze zijn overvallen door iets bijzonder ernstigs’.