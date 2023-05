Heftige emoties, huilende kinderen en kots-emmertjes: een avond demonenuitdrijving

met video Dit is dé oplossing voor de laatste restjes in een chipszak: ‘briljant in zijn eenvoud’

Die laatste restjes in een chipszak; zie daar maar eens goed bij te komen. Meer dan eens verdwijnen ze tussen de kussens van je bank, plakken ze aan je vingers of eindigen — bij mannen althans — in snor of baard. Maar een Nederlandse chipsfabrikant komt nu met een ultieme oplossing voor dit ‘leed’. ‘Dat niemand daar eerder aan gedacht heeft!’